Beyin ameliyatı geçiren usta oyuncu Fatma Girik, son halini paylaştı!

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada yayılan "Öldü" söylentileri için açıklama yapan ve bu haberlerin kendisini üzdüğünü ifade eden Fatma Girik, bu kez geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinden fotoğraf yayınladı.

Usta oyuncu, ameliyat sonrası istirahate çekildiği evinden bir fotoğraf paylaştı. 77 yaşındaki Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi.

Durumunun iyi olduğu gözlendi

Girik, sosyal medyada Bodrum'daki evinden son halini sevenleriyle paylaştı. Uzun süredir Bodrum'daki evinde istirahatte olan Girik'in paylaşılan fotoğrafında oldukça keyifli olduğu görüldü.

Fatma Girik kimdir?

12 Aralık 1942 doğumlu olan Fatma Girik, yaş olarak şu anda 78 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan usta oyuncu, Cağaloğlu Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilk başrol performansını 1957 senesinde Seyfi Havaeri'nin yönetmenliğindeki Leke filminde ortaya koydu. Yeşilçam'ın efsane oyuncusunun herkes tarafından tanınmasını sağlayan ilk film ise Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmi oldu. Fatma Girik filmleri arasında 180'den fazla film bulunuyor.

Ünlü oyuncunun en meşhur filmleri arasında da Kanlı Nigar, Garip, Kaçak, Japon İşi, Kuma, Nefret, Postacı ve Yaşam Kavgası gibi filmler yer alıyor. Oyunculuk kariyerinden sonra siyasete atılan ünlü isim, bir süre Şişli Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Bir dönem televizyonda yaptığı "Söz Fato"da adlı program ile de oldukça konuşulan Girik, eşi de herkesin merak ettiği ünlü isimler arasında yer alıyor. Memduh Ün'ün vefatından önce Ün ile birlikte olan Girik, aslında daha önce hiç evlenmedi.

Kaynak: DHA