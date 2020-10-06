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Sade kek nasıl yapılır gösterişsiz enfes lezzet!

Puf gibi kabaran, yumuşacık bir sade kek tarifi yapmak isteyenler doğru adreste! Pofuduk sade kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Sade kek nasıl yapılır gösterişsiz enfes lezzet!
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Mis gibi vanilya kokusuyla evinizi saracak, çayın yanına en çok yakışan tat olan sade kek tarifini sizler için seçtik. Yapılışı en pratik kek tariflerinden, malzemesi az, tadı efsane sade kek karşınızda! Çaylarınızın, kahveleriniz hazırsa o yumuşacık sade kek tarifimiz geliyor. İşte nefis pofuduk sade kek tarifi!

Pofuduk sade kek malzemeleri:

4 adet yumurta(oda sıcaklığında)
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
2,5 su bardağı un

Hazırlanışı:

Yumurtaları derince bir kaba kırın ve toz şekeri ekledikten sonra bir mikser ile 10 dakika boyunca çırpın. Krema kıvamına gelen karışıma sıvı yağı ve sütü ekleyip bir spatula ile karıştırın. Üstüne unu, kabartma tozunu ve vanilini de ekledikten sonra tekrar karıştırın ve sıvı yağ ile yağladığınız bir kek kalıbına hazırladığınız karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Kek kürdan testini geçince fırından alın ve tamamen soğuduktan sonra kalıbı ters çevirerek kalıptan çıkarın. Dilimleyerek servis edin.  Afiyetler olsun!

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