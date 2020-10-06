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Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral yaşamını yitirdi!

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın 4 yıl önce evlendiği iki çocuğunun babası Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral yaşamını yitirdi!
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4 sene önce nefes terapisti Serdar Oral ile evlenerek Muğla, Köyceğiz'e yerleşen Özgü Namal, aldığı haber sonrası yıkıldı. Namal'ın iki çocuğunun babası Serdar Oral kalp krizinden yaşama gözlerini yumdu.

Doğayla iç içe yaşam kurdular

Oyunculuğa bir süredir ara veren Özgü Namal, ailesiyle yepyeni bir hayata adım attı. 10 yıllığına bir köy evi kiralayan Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. 2013 yılından beri birlikte olan çiftin Nefes ve Elem adında iki çocuğu var.

Ahmet Serdar Oral kimdir?

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Oral, Namal ile birlikteliğinden önce iki evlilik yaptı.

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