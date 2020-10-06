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Sodalı banyolu börek nasıl yapılır bayılacağınız bir tat!

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık çayın yanında iyi giden sodalı banyolu börek sofralarınızı şenlendirecek. Peki sodalı banyolu börek nasıl yapılır? İşte tarifi!

Sodalı banyolu börek nasıl yapılır bayılacağınız bir tat!
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Su böreği, kol böreği, sigara böreği mutfağımızın vazgeçilmez börek türleri arasında yer alıyor. Sodalı banyolu börek de tadına doyamadığınız böreklerin yanına adını yazdırak türden bir lezzet. Çayın yanında çıtır çıtır bir lezzet arayanların tercihi olan sodalı banyolu börek, pratik oluşuyla da kendine hayran bırakıyor. O halde sizi daha fazla bekletmeden bu harika tarifimizi paylaşalım. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

2 adet yufka
1/2 su bardağı tereyağı(eritilmiş)
450 gram lor peyniri
1/2 demet maydanoz
1,5 su bardağı soda
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı susam
1 tatlı kaşığı çörek otu

Yapılışı:

Yufkayı tezgaha serin. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin ve diğer yufkayı da üzerine serip aynı şekilde eritilmiş tereyağını üzerine yayın. İki kat yağlanmış yufkaları 12 eşit üçgen parçaya bölün. Her bir üçgenin geniş kısmına lor peynirli, maydanozlu harçtan ekleyin ve kenarlardan katlayıp, rulo börek şeklinde katlayın.
Soda dolu kabın içerisine tüm börekleri ekleyin ve 10 dakika dinlendirin. Dinlendirdiğiniz börekleri soda banyosundan çıkarın ve hafif sıkıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpiştirin. 180 derece fırında 30 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra afiyetle yiyin!

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