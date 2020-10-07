Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ın cenazesine katılamadı sadece çelenk gönderdi!

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dün Kanlıca mezarlığında son yolculuğuna uğurlanan Oral'ın cenazesine eşi Özgü Namal evde çocuklarının yanında olması sebebiyle katılamadı. Namal, törene üzerinde "Biricik eşim ve babamız" yazılı çelenk koydurdu.

Özgü Namal 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve Muğla, Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Dün gece acı haber geldi. Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral hayatını kaybetti. Oral, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılamadı

TV100'ün haberine göre, eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koyduran Özgü Namal cenaze töreninde yer alamadı. Ünlü oyuncunun evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi.