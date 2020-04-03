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Kızarmış mercimek köftesi nasıl yapılır muhteşem lezzet!

Bugün doyurucu ve lezzetli bir yemek olan kızarmış mercimek köftesi tarifini sizin için paylaştık. İşte tadına doyum olmayan kızarmış mercimek köftesi tarifi!

Kızarmış mercimek köftesi nasıl yapılır muhteşem lezzet!
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Bildiğiniz mercimek köftesinden çok daha farklı, kızartarak pişirilen bir mercimek köftesi tarifi hazırladık. Bu tarife mercimek köftesinin kıymalı ve kızartılmış hali de diyebilirsiniz. İçerisinde bir miktar kıyma, bol miktarda kırmızı mercimek olan bu tarif lezzetiyle gönlünüzü fethedecek. Peki kızartılmış mercimek köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte enfes mercimek köftesi tarifi!

Malzemeler:

1,5 su bardağı kırmızı mercimek(haşlanmış)
1 su bardağı ince bulgur
6 yemek kaşığı irmik
250 gram dana kıyma
1,5 yemek kaşığı un
1 adet rendelenmiş soğan
1 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Kırmızı mercimekleri haşlayın ve yumuşadıktan sonra derin bir kaseye aktarın. Üzerine ince bulgur, irmik, kıyma, un, rendelenmiş soğan, tuz ve toz kırmızı biberi de ekledikten sonra tüm malzemeler birbirine güzelce karışana kadar yoğurun. İyice yoğrulan mercimekli harcınızdan cevizden biraz daha büyük parçalar alın ve yuvarlayıp, yassı şekil verin. Köfteleri kızgın yağda nar gibi kızarana kadar pişirip, sos ile birlikte veya salataların üzerine ekleyerek afiyetle tüketin.

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