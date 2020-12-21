search menu
search
close

Bir Annenin Günahı dizisi final bile yapamadan ekranlara veda etti!

Kanal D'de ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi reytinglere yenik düştü. Dizi final bile yapamadan ekranlara veda etti.

Bir Annenin Günahı dizisi final bile yapamadan ekranlara veda etti!
-A A+

Kanal D'de ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi reytinglere yenildi. Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Bir Annenin Günahı final bile yapamadan ekrana veda etti.

Zümrüdüanka, Çocukluk, Öğretmen, Maria ile Mustafa'nın ardından reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen Bir Annenin Günahı dizisinin de fişi çekildi. Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.

FİNAL BİLE YAPAMADAN EKRANLARA VEDA ETTİ 

Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı 19 Aralık Cumartesi ekrana gelen 5. bölümü ile ekran hayatına veda etti. Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.

 BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİNİN KONUSU

Dizide kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesi anlatılıyordu.

ÜNLÜ OYUNCU SOSYAL MEDYADA VEDA PAYLAŞIMI YAPTI 

Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Özberk paylaşımında "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz" notunu yazdı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte yılbaşında evde yapılacak keyifli aktiviteler! İşte yılbaşında evde yapılacak keyifli aktiviteler!
Öneriler
Kuru ciltler için peeling maskesi tarifleri! Kuru ciltler için peeling maskesi tarifleri!
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk var!
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk var!
Oktay Kaynarca'nın 30 yaş küçük aşkı, pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Oktay Kaynarca'nın 30 yaş küçük aşkı, pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu!Türk oyuncu zirveyi kaptırmadı
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu!Türk oyuncu zirveyi kaptırmadı
Pınar'dan 'güzelliğine güvenme diyen' takipçisine tokat gibi cevap!
Pınar'dan 'güzelliğine güvenme diyen' takipçisine tokat gibi cevap!
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Önceki Haberler
Murat Boz mutfakta iddialı: Bir hamur açıyorum zar gibi!
Murat Boz mutfakta iddialı: Bir hamur açıyorum zar gibi!
Kendimi olduğum gibi nasıl sevebilirim?
Kendimi olduğum gibi nasıl sevebilirim?
Dünyaca ünlü yıldız estetik yorumlarına isyan etti!Eski hali şoke etti
Dünyaca ünlü yıldız estetik yorumlarına isyan etti!Eski hali şoke etti
Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkelerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkelerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Coronovirüs çocuklarda depresyona yol açıyor?
Coronovirüs çocuklarda depresyona yol açıyor?
Karadeniz'in enfes lezzeti: Muhlama tarifi
Karadeniz'in enfes lezzeti: Muhlama tarifi
Hazımsızlığın doğal ilacı burada!
Hazımsızlığın doğal ilacı burada!
Vazgeçilmez tat: Piyaz tarifi
Vazgeçilmez tat: Piyaz tarifi
Yorumlar