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Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkeleri hangileri başta Çekya var!

Alkol ve tütün tüketimi ile obezite oranlarına göre dünyanın en sağlıksız 20 ülkesini belirledi. İşte o ülkeler...

Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkeleri hangileri başta Çekya var!
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Modern hayat şartlarının bizi sağlıksız beslenmeye ittiği bir gerçek. Yolda yürürken duyduğunuz bir hamburger kokusuna ne kadar karşı koyabilirsiniz ki? Yorgun bir şekilde eve geldiğini zamanlar da dışarıdan sipariş vermek daha cazip gelebilir. Alkol ve sigarayı da unutmamak gerek. Tüm bunlar, uzun vadede sağlığımızdan çalan alışkanlıklar. Klinik karşılaştırma web sitesi olan Clinic Compare, alkol ve tütün tüketimi ile obezite oranlarına göre dünyanın en sağlıksız 20 ülkesini belirledi. İşte o ülkeler...

1- Çekya

Çekya dünyanın en sağlıksız ülkesi olup alkol tüketimi açısından beşinci, tütün kullanımında ise 11. sırada yer alıyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 29,1’i de obez.

 2- Rusya


Rusların kahvaltıda bile votka içtiği söylenir. Ülkede kişi başı yılda ortalama 13,7 litre alkol ve 2 bin 690 sigara içiliyor.

3- Belarus

Ülke hem alkol hem de tütün kullanımında dünyada ikinci sırada geliyor.

4- Slovakya

Nüfusun yaklaşık yüzde 27,4’ü obez. Ayrıca alkol tüketiminde dokuzuncu sırada.

 

5- Macaristan

Ortalama olarak, Macaristan’daki bir vatandaş yılda bin 774 sigara içiyor.

 6- Hırvatistan

Ülke, yılda kişi başı 13,6 litre alkol tüketimiyle altıncı sırada yer aldı.

7- Polonya

 

Ortalama olarak, bir kişi yılda bin 369 sigara içiyor ve 12,3 litre alkol tüketiyor.

8- Lüksemburg

Nüfusun yaklaşık yüzde 25’i obez.

 9- ABD

Litvanya ile aynı sırayı paylaşan Amerika Birleşik Devletleri dünyada en yüksek oranda obeziteye sahip dokuzuncu ülke ve listedeki ilk 10’a giren tek Avrupalı olmayan ülke. Yetişkin nüfusun yüzde 35’i tehlikeli derecede fazla kilolu olarak sınıflandırılmış durumda.

 10- Litvanya

Litvanya halkı listedeki diğer toplumlardan daha fazla içki tüketiyor. Ortalama, kişi başı yıllık 18,2 litre.

11- Bulgaristan

Ülke alkol tüketiminde altıncı sırada yer aldı ve nüfusun yüzde 25,6’sı obez.

 12- Estonya

Nüfusun yaklaşık yüzde 24,5’i obez, her yıl kişi başı ortalama alkol tüketimi 12,8 litre olarak belirlendi.

13- Belçika

Ülke, hem alkol hem de tütün kullanımı açısından sondan yedinci sırada yer aldı.

 

14- Kanada

Kanadalıların yaklaşık yüzde 30,1’i obez.

15- Lübnan


Lübnan, tütün tüketimi açısından üçüncü sırada geliyor, bir kişi yılda ortalama 3 bin 23 sigara içiyor.

 16- Avusturya

Ortalama, kişi başı yılda 11,2 litre alkol tüketiliyor ve ülke alkol tüketiminde 17'nci sırada yer alıyor.

17- Yunanistan

Yunan nüfusunun yüzde 25’inden fazlası obez.

18- Romanya

Ortalama olarak, bir kişi yılda bin 619 sigara içiyor.

19- Birleşik Krallık

İngiltere, dünyanın en çok içki tüketen dokuzuncu ülkesi olma özelliği ile 19. sırada yer alıyor.

20- Ukrayna

Ülke, alkol tüketiminde sekizinci sırada yer aldı. Ortalama, bir kişi her yıl 12,8 litre alkol tüketiyor.

 

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