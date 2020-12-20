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Bozanın faydaları neler hazımsızlık sorununu ortadan kaldırıyor!

Kış mevsiminin meşhur içeceği boza, mide ağrılarını gideriyor, hazımsızlığa iyi geliyor. İşte bozanın daha önce duymadığınız yararları!

Bozanın faydaları neler hazımsızlık sorununu ortadan kaldırıyor!
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Darı irmiği, su ve şekerden üretilen boza içeceğinin Türk tarihindeki yeri 14'üncü yüzyıla kadar dayanıyor. Evliya Çelebi, 17. yüzyıl ortalarında İstanbul'da 300'den fazla bozacı dükkânının bulunduğunu, bu dükkânlarda 1100 kadar bozacının çalıştığını aktarmıştır. Bozanın lezzetinin yanında sağlık için de bizlere birçok faydası bulunuyor. İşte bozanın bilinmeyen faydaları...

Detoksifikasyon sağlar

Boza ve salep bol bol asit içeren içecekler olmaları sebebiyle toksinlerin vücuttan kolayca atılmalarını sağlar. Bağırsakların toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Vücutta detoks etkisi gösterirler.

Hazımsızlığı gideriyor

Mide ağrılarını ve özellikle yemek sonrası oluşan mide kasılmaları, ekşimesini önler. Hazımsızlığa iyi gelir. Bu sebeple gece tüketmek faydalarını almamızı kolaylaştırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağışılık sistemini güçlendirmede mucizevi bir içecektir. Kış aylarında artan enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmede vücuda yardımcı olur. Öksürük ve boğaz ağrılarını tedavi etmede birebirdir.

Kanser oluşumunu önler

Boza, içerisindeki süt sayesinde prebiyotik etki yaratır ve vücutta kanserojen hücrelerin oluşmasını engeller. Yüksek kalsiyum oranıyla kas ve kemik yapısını güçlendirir. 

Mutluluk hormonu salgılatır

Sinir sistemindeki hücreleri yeniler ve vücutta mutluluk hormonlarının devreye girmesini sağlar. Stres ve depresyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. 

Enerji verir

Gün içerisinde tüketilen boza ve salep enerjinizin yüksek olmasını ve gece rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

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