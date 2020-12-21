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Murat Boz kimdir karantina günlerini mutfakta geçirdiğini söyledi!

Yeniköy'de bir oto galeriden çıkarken görüntülenen Murat Boz, karantina günlerinde vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğinden bahsetti.

Murat Boz kimdir karantina günlerini mutfakta geçirdiğini söyledi!
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Ünlü şarkıcı Murat Boz,  Yeniköy'de bir oto galeriden çıkarken görüntülendi. Objektiflere yakalanan Boz, muhabirlerin sorularını yanıtladı.Ünlü şarkıcı,  karantina günlerinde vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğinden bahsetti.

Lüks aracıyla görüntülendi 

Murat Boz, lüks aracıyla Yeniköy’de görüntülendi. Oto galeriden çıkarken görüntülenen şarkıcı, gazetecileri kırmayarak kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

'Pandemi şartlarından dolayı oyunculuğa girmek istemedim'

Oyunculuğa ara verdiğini ve bu süre zarfında sadece müzikle uğraştığını da belirten şarkıcı, “Pandemi şartlarından dolayı oyunculuğa girmek istemedim pek. Ama tam anlamıyla kendimi oyunculuğa kapatmış değilim” şeklinde konuştu.

''Güzel eserlerle geliyorum''

40 yaşındaki popçu, “Kendimi müziğe verdim. Bir düet bir de güzel bir single olacak. Güzel eserlerle geliyorum” dedi.



'Şimdi de katmer yapıyorum'

Sokağa çıkma kısıtlamalarında mutfakta çok zaman geçirdiğini de söyleyen Murat Boz, “Biliyorsunuz lahmacunu iyi bir şekilde yapmıştım. Şimdi de katmer yapıyorum. Bir hamurunu açıyorum zar gibi” diyerek gülümsedi.

'Seyirciyle göz göze konser vermek daha değerli'

Yılbaşı gecesi dijital ortamdan konser vermeyeceğini de belirten Boz, “Ben insanlarla canlı canlı şarkı söyleyip, konser vermeyi özledim. Seyirciyle göz göze konser vermek daha değerli” dedi. Coronavirüs aşısı hakkında da konuşan Murat Boz, “Hocalarımızın hepsine güvenim tam. Sıra bana geldiğinde aşımı olacağım" ifadelerini kullandı.

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