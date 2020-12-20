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Piyaz nasıl yapılır hem doyurucu hem lezzetli!

Piyaz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İster yemeğin yanında ister ana öğün olarak tüketebileceğiniz piyaz tarifi içeriğimizde...

Piyaz nasıl yapılır hem doyurucu hem lezzetli!
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Elmaelma.com olarak yine pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tarifle karşınızdayız. Piyaz hem öğün hem de yemeğin yanında yemeyi tercih edebileceğiniz bir lezzet. Yapılışı sadece 15 dakikanızı alacak bu enfes tarifi daha önce yapmadıysanız mutlaka deneyin. Damak tadına ve arzuya göre çeşitlilik gösterse de zeytin, haşlanmış yumurta, domates ve çeşitli yeşillikler ekleyebilirsiniz. İşte enfes piyaz tarifinin yapılışı!

Malzemeler:

1 su bardağı kuru fasulye(200 g)
2 adet mor soğan(orta boy)
1 kase ayıklanmış maydanoz
1/4 adet limon
3 yemek kaşığı sirke
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı sumak
1 çay kaşığı karabiber
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet haşlanmış yumurta(arzuya göre)

Hazırlanışı:

Kuru fasulyeleri bir gece önceden suya koyun. Eğer haşlanmış kuru fasulye kullanacaksınız ilk iki aşamayı uygulamayın. Ertesi gün fasulyenin suyunu süzün, yıkayın ve tencereye alarak üzerini iki parmak geçene kadar su koyun ve haşlamaya bırakın. Çok yumuşak olup dağılmaması için kontrollü olarak 35-40 dakika pişirin. Haşlanan fasulyeleri süzün, soğuduktan sonra derin bir kaba alın. Üzerin ayıklamış olduğunuz maydanoz yapraklarını ekleyin. Mor soğanları ince ince piyazlık, yani yarım ay şeklinde, doğrayın ve kaseye alın. Üzerine tuz, limonun suyu ve sirkeyi ilave edin. Son olarak kalan baharatlarını ve zeytinyağını ekleyip güzelce karıştırın. Arzuya göre haşlanmış yumurta ile soğuk veya ılık servis edin. Afiyet olsun!

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