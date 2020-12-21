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Muhlama nasıl yapılır tam kıvamında enfes lezzet!

Karadeniz'in enfes lezzeti muhlamaya sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Bir deneyenin bir daha asla vazgeçemeyeceği bu tada hayran kalacaksınız.

Muhlama nasıl yapılır tam kıvamında enfes lezzet!
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Karadeniz'in enfes lezzeti muhlamayı yoksa siz hala denemediniz mi? Bir tadanın bir daha asla vazgeçemediği bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. Kahvaltı sofralarının uzayan tadı muhlama ile damaklarınızı şenlendirmeye ne dersiniz? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER:

2 yemek kaşığıt ereyağı
2 yemek kaşığı mısır unu
1 su bardağı su
1 kasekolot peyniri
1 çay kaşığı tuz

Kahvaltılık Muhlama Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağı tavada eritilir.Üzerine mısır unu eklenip, kavurulur.Üstüne su eklenir ve hızlıca karıştırılır ve tuz eklenir.Kıvam alıp, kaynayan karışıma doğranmış peynir eklenir. Peynir eriyip, uzayana kadar kısık ateşte karıştırılarak pişirilir. Afiyet olsun

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