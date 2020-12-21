Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti Operasyon geçirmedim

Dünyaca ünlü İngiliz televizyon yıldızı Chloe Sims, estetik yaptırdığı yönünde yapılan yorumlara yanıt verdi. Sims, "Kaç kere söyleyebilirim, estetik operasyon geçirmedim" dedi ancak eski fotoğrafları kendisini yalanladı.

Chloe Sims'in geçmiş yıllara ait fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Sims'in estetik yaptırdığını iddia etti. Sims ise dedikodulara kayıtsız kalmadı. Sims, gelen estetik yorumlarına adeta ateş püskürdü.

"YORUMLARI SİLMEK ZORUNDA KALDIM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Chloe Sims, "Yüzümde estetik yok. Biraz önce sosyal medya sayfama yapılan bazı yorumları silmek zorunda kaldım. Kaç kere söyleyebilirim, yüzümden estetik operasyon geçirmedim. Cerrahi, yüzünüzdeki kemiklerin yapısını değiştirir" ifadelerini kullandı.

ADETA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

38 yaşındaki Chloe Sims, kendisinin böyle bir işlem yaptırmadığını savunarak "Ruh sağlığını kontrol ettirmeli, yüzüne çok fazla estetik operasyon yaptırıyor" yorumlarına ateş püskürdü. Bugüne kadar sahip olduğu yüz sayesinde geldiğini vurgulayan Chloe Sims, "Yüzümü seviyorum" diyerek herkesin kendi işine bakmasını önerdi. Bir süredir sosyal medyada Chloe Sims'in çok eski bir fotoğrafını paylaşan bazı kişiler, onun estetik operasyonlar sayesinde ne kadar değiştiğini ileri sürüyordu.