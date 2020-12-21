search menu
search
close

Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti Operasyon geçirmedim

Dünyaca ünlü İngiliz televizyon yıldızı Chloe Sims, estetik yaptırdığı yönünde yapılan yorumlara 'operasyon geçirmedim' diyerek isyan etti.

Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti Operasyon geçirmedim
-A A+

Dünyaca ünlü İngiliz televizyon yıldızı Chloe Sims, estetik yaptırdığı yönünde yapılan yorumlara yanıt verdi. Sims, "Kaç kere söyleyebilirim, estetik operasyon geçirmedim" dedi ancak eski fotoğrafları kendisini yalanladı.

Chloe Sims'in geçmiş yıllara ait fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Sims'in estetik yaptırdığını iddia etti. Sims ise dedikodulara kayıtsız kalmadı. Sims, gelen estetik yorumlarına adeta ateş püskürdü. 

"YORUMLARI SİLMEK ZORUNDA KALDIM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Chloe Sims, "Yüzümde estetik yok. Biraz önce sosyal medya sayfama yapılan bazı yorumları silmek zorunda kaldım. Kaç kere söyleyebilirim, yüzümden estetik operasyon geçirmedim. Cerrahi, yüzünüzdeki kemiklerin yapısını değiştirir" ifadelerini kullandı.

ADETA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

38 yaşındaki Chloe Sims, kendisinin böyle bir işlem yaptırmadığını savunarak "Ruh sağlığını kontrol ettirmeli, yüzüne çok fazla estetik operasyon yaptırıyor" yorumlarına ateş püskürdü. Bugüne kadar sahip olduğu yüz sayesinde geldiğini vurgulayan Chloe Sims, "Yüzümü seviyorum" diyerek herkesin kendi işine bakmasını önerdi. Bir süredir sosyal medyada Chloe Sims'in çok eski bir fotoğrafını paylaşan bazı kişiler, onun estetik operasyonlar sayesinde ne kadar değiştiğini ileri sürüyordu.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte yılbaşında evde yapılacak keyifli aktiviteler! İşte yılbaşında evde yapılacak keyifli aktiviteler!
Öneriler
Kuru ciltler için peeling maskesi tarifleri! Kuru ciltler için peeling maskesi tarifleri!
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk var!
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk var!
Oktay Kaynarca'nın 30 yaş küçük aşkı, pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Oktay Kaynarca'nın 30 yaş küçük aşkı, pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu!Türk oyuncu zirveyi kaptırmadı
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu!Türk oyuncu zirveyi kaptırmadı
Pınar'dan 'güzelliğine güvenme diyen' takipçisine tokat gibi cevap!
Pınar'dan 'güzelliğine güvenme diyen' takipçisine tokat gibi cevap!
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Önceki Haberler
Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkelerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkelerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Coronovirüs çocuklarda depresyona yol açıyor?
Coronovirüs çocuklarda depresyona yol açıyor?
Karadeniz'in enfes lezzeti: Muhlama tarifi
Karadeniz'in enfes lezzeti: Muhlama tarifi
Hazımsızlığın doğal ilacı burada!
Hazımsızlığın doğal ilacı burada!
Vazgeçilmez tat: Piyaz tarifi
Vazgeçilmez tat: Piyaz tarifi
Geri sayım başlasın: Yılbaşı ağacı kurabiye
Geri sayım başlasın: Yılbaşı ağacı kurabiye
İbo Show'a konuk olan Zara'nın değişimi olay oldu!
İbo Show'a konuk olan Zara'nın değişimi olay oldu!
İstenmeyen tüylerden kurtulmanın 3 pratik ve doğal yolu!
İstenmeyen tüylerden kurtulmanın 3 pratik ve doğal yolu!
Yorumlar