search menu
search
close

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner son haliyle sevenlerini üzdü!

Bizimkiler'de Cemil karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, son haliyle yürek burktu. Ünlü oyuncu, yaşlılığa bağlı sebeplerden hastaneye kaldırıldı.

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner son haliyle sevenlerini üzdü!
-A A+

Bir döneme damgasını vuran Bizimkiler dizisinde Cemil karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Uğurtan Sayıner, son haliyle sevenlerini üzdü. Ciddi anlamda zayıfladığı görünen Sayıner, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Sayıner'in son halini gören Berna Laçin ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yardım istedi.

Tedavi altına alındı

Ambulansla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürülen Uğurtan Sayıner, burada tedavi altına alındı. 76 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi. Enfeksiyon kapıp kapmadığı araştırılan usta oyuncuya destek tedavisi uygulanacağı öğrenildi.

Berna Laçin yardım talebinde bulundu

Usta oyuncunun son durumunun ağır olduğunu söylyen Berna Laçin, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda oyuncunun hastaneye yatırılması için yardım istedi. Usta oyuncu için Twitter'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen Laçin, "İlginizi ve yardımınızı rica ediyoruz" demişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kerem, Murat'la Hande'yi ayırdı mı?Merak edilen tüm soruları yanıtladı Kerem, Murat'la Hande'yi ayırdı mı?Merak edilen tüm soruları yanıtladı
Magazin
Lüks görünen bir yaz gardrobu için 5 önemli renk! Lüks görünen bir yaz gardrobu için 5 önemli renk!
Moda
En Güncel Galeriler
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Derin Talu'nun cesur paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti!
Derin Talu'nun cesur paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si mini şortlu poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si mini şortlu poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hızını alamayan Helin Avşar amuda kalktı! Ablasının yorumu olay!
Hızını alamayan Helin Avşar amuda kalktı! Ablasının yorumu olay!
Önceki Haberler
Çikolata yiyerek 7 günde 7 kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?
Çikolata yiyerek 7 günde 7 kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?
Çıra'dan 'Çocuğun Selin gibi trans olursa ne yaparsın?' sorusuna yanıt
Çıra'dan 'Çocuğun Selin gibi trans olursa ne yaparsın?' sorusuna yanıt
Rüyanızda sık sık cinsellik görüyorsanız nedeni...
Rüyanızda sık sık cinsellik görüyorsanız nedeni...
Böyle çok daha pratik: Tavada kazandibi
Böyle çok daha pratik: Tavada kazandibi
Hem doyurucu hem pratik: Yeşil mercimek köftesi
Hem doyurucu hem pratik: Yeşil mercimek köftesi
Genç oyuncu 3 yıllık evliliğini sessiz sedasız bitirdi!
Genç oyuncu 3 yıllık evliliğini sessiz sedasız bitirdi!
Koronavirüs sürecinde periton diyalizi böbrek hastalarına umut oluyor!
Koronavirüs sürecinde periton diyalizi böbrek hastalarına umut oluyor!
Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç çark etti! Salkım'dan af diledi
Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç çark etti! Salkım'dan af diledi
Yorumlar