Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner son haliyle sevenlerini üzdü!

Bir döneme damgasını vuran Bizimkiler dizisinde Cemil karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Uğurtan Sayıner, son haliyle sevenlerini üzdü. Ciddi anlamda zayıfladığı görünen Sayıner, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Sayıner'in son halini gören Berna Laçin ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yardım istedi.

Tedavi altına alındı

Ambulansla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürülen Uğurtan Sayıner, burada tedavi altına alındı. 76 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi. Enfeksiyon kapıp kapmadığı araştırılan usta oyuncuya destek tedavisi uygulanacağı öğrenildi.

Berna Laçin yardım talebinde bulundu

Usta oyuncunun son durumunun ağır olduğunu söylyen Berna Laçin, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda oyuncunun hastaneye yatırılması için yardım istedi. Usta oyuncu için Twitter'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen Laçin, "İlginizi ve yardımınızı rica ediyoruz" demişti.