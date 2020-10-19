İlişkide güven nasıl kazanılır birbirinizin ihtiyaçlarını düşünün!

İlişkilerin temelini çiftlerdeki güven duygusu oluşturur. Bu duygu sarsıldığında eşinizle ilişkinizde kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz. Peki ilişkilerde güven sağlamak için nelere dikkat edilmeli? Hangi davranışlardan kaçınmalıyız? Çift olarak daha güvenli hissetmek için aşağıda sıraladığımız adımları takip edin!

Çift olmak önceliğiniz olsun

Birbirinize değer verdiğinizi daha çok belli etmek çift olarak güvende hissetmenin en etkili yollarındandır. Eşinizin duygusal ihtiyaçları hakkında daha sık düşünmeye çalışın ve bunu ona da belli edin. Önceliğiniz birbiriniz ve ilişkiniz olursa daha güvenli ve mutlu hissedeceksiniz.

Eşinizi ihmal etmeyin

Eşinizi ihmal etmemeye çalışın. Çünkü ihmalinizin sonucunda kendinize zarar verebilirsiniz! İhtiyaçlarınızın sürekli olarak karşılanmasını istiyorsanız, eşinize sevgi, güvenlik ve emniyet göstermeye çalışın.

Güven veren biri olun

Bir çift olarak nasıl daha güvende hissetmek istiyorsanız, önce nasıl güvenilir bir insan olunacağını öğrenmelisiniz. Eşinize de onun size davranmasını istediğiniz şekilde davranmaya çalışın.

İlişkide dengeyi bulun

Bir taraf ilişkiye yüzde 10 diğeri yüzde 90 değer verirse bir süre sonra çatırdamalar başlar. İkiniz de ilişkiye yeterince değer verirseniz aranızda sorun kalmayacaktır.

Birlikte yeteri kadar zaman geçirin

Hayat bizi yoruyor. Çoğu zaman yorgun, halsiz ve stresli hissediyoruz. Ama bu, sevdiğiniz insana vakit ayırmayacağınız anlamına gelmiyor. Günlük programınıza bir göz atın ve sevgilinize zaman ayırmak için hangi değişiklikleri yapabileceğinizi görün. Dışarıya çıkabilir veya sadece evde kalabilir ve birkaç saat konuşabilirsiniz; seçim sizin.

Bencillikten uzak durun

İlişkinizi daha güvenli hale getirmek için partnerinizi mutlu etmenin farklı yollarını düşünmelisiniz. Bencil davranmazsanız ve karşınızdaki insana düşünüldüğünü hissettirirseniz sevdiğiniz kişinin mutlu olduğunu göreceksiniz. Gandhi'nin dediği gibi: “Dünyada görmek istediğiniz değişim siz olun!"

Kendinizi ifade edin

İlişkiniz hakkında konuşmaktan korkmayın. Eşiniz ile her şeyi konuşabilmelisiniz. Kızdığınızda, üzüldüğünüzde, mutlu olduğunuzda her anınızda kendinizi ifade edebilmelisiniz. Açık bir ilişki demek güven dolu bir ilişki anlamına gelir.