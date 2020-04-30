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Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti!

Bülent Ersoy'un tabut başında "Allahım anacığımı cezalandırma, varsa günahları affet, benim günahlarımla onu cezalandırma" diyerek dua etmesi dikkat çekti.

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti!
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Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Poyraz, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Ünlü şarkıcı Diva'nın ise cenaze başında ettiği dua dikkat çekti. Diva,  "Allahım anacığımı cezalandırma, varsa günahları affet, benim günahlarımla onu cezalandırma" dedi. 

''Benim günahlarımla onu cezalandırma'' 

Cenazede saçlarıyla yüzünü kapatan Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında "Allahım anacığımı cezalandırma, varsa günahları affet, benim günahlarımla onu cezalandırma" diyerek dua etti.

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti!

''Bazen sallarım kusura bakmayın'' 

Cenazede ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefatı üzerine de kısa bir değerlendirmede bulunan Ersoy, "İki saat arayla, Nur 1 buçukta, annem de 8'de. Ben bazen sallarım kusura bakmayın. 2 saat dedim ama epey varmış" şeklinde konuştu.

Gülben Ergen yanından ayrılmadı 

Bülent Ersoy cenazenin ardından Gülben Ergen'in kolunda defin yerine kadar yürüdü. Öte yandan cenaze namazı sırasında sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı ve namaz bu kurala uygun kılındı.

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