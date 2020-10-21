Ev yapımı granola tarifi güne enerjik başlayın!

Güne enerjik ve saülıklı başlamak mı istiyorsunuz? Muhteşem bir tarifle karşınızdayız! Kahvaltıyı vakitsizlikten dolayı atlayanlar için harika bir öneri olacak bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda granola tarifi!

MALZEMELER:

2 su bardağı yulaf ezmesi, 1 çay bardağı ceviz içi, 3 yemek kaşığı çiğ kaju fıstığı, 1 çay bardağı çiğ badem, 1 çay bardağı fındık, 4-5 yemek kaşığı vişne kurusu, 1 çay bardağı kuru üzüm (çekirdeksiz), 3 yemek kaşığı bal, 1/2 su bardağı üzüm pekmezi, 1 çay kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI:

Ceviz içi, fındık, badem ve kaju fıstığını bir buzdolabı poşetinin içine alın. Bir bardak ya da tokmak yardımıyla iri parçalar haline gelinceye kadar kırın. İri parçaladığınız kuru yemişleri bir kabın içine alın. Üzerine yulaf, bal, pekmez ve tarçını ekleyerek güzelce karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine ince bir tabaka halinde yayın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişmeye bırakın. 10 dakikanın sonunda çıkarıp spatula ya da tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştırın. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın ve 5 dakika daha pişirin. Çıkarıp karıştırarak oda sıcaklığında dinlendirin. Dinlendikten sonra içine kuru üzüm ve vişne kurusunu ilave edin. Granolanız soğudukça katılaşacaktır. Bu nedenle elinizle mutlaka parçalar haline gelecek şekilde kırın. Bir kavanozun içinde saklayabileceğiniz, sabah kahvaltılarında afiyetle tüketebileceğiniz granolanız hazır. Afiyet olsun.