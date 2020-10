Seksten sonra mutsuzluk neden olur kadın ve erkekleri etkiliyor!

Arzuyla gerçekleşen bir cinsel ilişki sonrası kendinizi daha ateşli ve harika hissetmeyi umabilirsiniz. Ancak, postkoital disfori yani cinsel kimlik bozukluğu yaşayanlar için bu pek de mümkün değil. Erkek ve kadınları eşit derecede etkileyen bu sorun seksten sonra üzgün, kızgın ve endişeli hissetmenize neden olur. Postkoital disfori; insanları seksten sonra depresif ve endişeli hissettiren inanılmaz derecede yaygın, ancak çok az araştırılmış bir sendromdur."

Kadınların yarısı seks sonrası depresif hissediyor

2015'te 230 kadınla yapılan bilimsel bir araştırmada katılımcıların yüzde 46'sı en az hayatları boyunca bir kere seksten sonra üzgün hissettiğini ifade ediyor. Bu araştırmaya katılan cinsel olarak aktif genç kadınların neredeyse yarısının, seksin kendisi harika olsa ve hatta seks sadece mastürbasyon olsa bile, seks sonrası melankolik, endişeli, kızgın, depresif veya agresif hissettikleri anlamına geliyor.

Erkekleri de etkiliyor

Araştırma sonunda insanların bu duyguyu "öfke veya utanç deneyimi" ve "benlik kaybı" olarak tanımladığını söyledi. New York Times'da postkoital disforiyle ilgili bir haberde alıntılanan 20 yaşındaki bir adam deneyimini "yaklaşık bir gün boyunca kelimenin tam anlamıyla sancılı ve depresif" olarak nitelendirdi. Ancak ortaya çıkan gerçekten yaygın bir tanım; kendi bedeninizde kendinizi yersiz hissetmekti. Bu duygulara her zaman gözyaşları eşlik etmez ve bazen hisler olmadan gözyaşları olur. Her iki durum da eşit derecede kafa karıştırıcıdır, ancak hiçbiri sizi izole hissettirmemelidir.

Ağlamak kırılma nedeni değildir!

Yapılan araştırmalarda bu durumun birçok insanı etkileyebilecek bir sendrom olduğu ve hakkında çok az araştırmamız olduğu gerçeğini yüzümüze vuruyor. Ayrıca çok sevdiğiniz bir kişiyle hayatınızın en iyi orgazmını yaşayabileceğiniz ve buna rağmen sonrasında hala kendinizi kötü hissedebileceğinizdir.