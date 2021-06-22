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Burcu Özberk estetik iddialarına cevap verdi: Bu yaşıma kadar hiç operasyon geçirmedim

Burcu Özberk 'estetikli' yorumlarına açıklık getirdi. Oyuncu "Bu yaşıma kadar hiç operasyon geçirmedim ve hiç estetiğim yok" sözleriyle iddialara yanıt verdi.

Burcu Özberk estetik iddialarına cevap verdi: Bu yaşıma kadar hiç operasyon geçirmedim
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Romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam'la hayranlarının karşısına çıkan Burcu Özberk, önceki gün İstanbul'da görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte geldiği AVM'de vitrinleri inceleyip daha sonra öğle yemeği yiyen oyuncu, arkadaşlarıyla koyu bir sohbete daldı.

"Hiç estetiğim yok"

Basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Özberk'e son dönemlerde sosyal medyada bazı hesapların kendisinin eski fotoğraflarını paylaşıp, "estetik operasyon geçirdiği" tarzında iddialar hatırlatıldı.  Burcu Özberk, "Sürekli böyle haberler çıkıyor ama bu yaşıma kadar hiç operasyon geçirmedim ve hiç estetiğim yok" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki yıldızın oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını gören bazı hayranları, "Burcu Özberk de estetik yaptırmış" yorumunda bulunmuştu.

 

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