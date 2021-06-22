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Merve Boluğur kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere seslendi! 'Elalemi hayatımdan kaldırdım'

Son dönemde YouTube'da çektiği videolarla gündem olan Merve Boluğur, yeni videosunda, sürekli siyah giyinmesini ve kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere seslendi.

Merve Boluğur kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere seslendi! 'Elalemi hayatımdan kaldırdım'
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Merve Boluğur, YouTube kanalında açıklamalar yaptı. Sürekli siyah giymesinin ve kırmızı ruj sürmesinin eleştirildiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Siyahla bütünleşmiş bir kadınım. Kırmızı ruj da vazgeçilmezim. Merve karakterini böyle görmek istiyorum" dedi.

"Hayatımdan elalemi kaldırdım"

"Bana bunun yakışmadığını söylüyorlar, onlar söylüyor diye bundan vazgeçecek değilim" diyen Boluğur, "Hayatımdan elalemi kaldırdım. Yetişkin olmak bu demek" açıklamasında bulundu.

"Egzozu bozuk kamyon gibiyim"

Öte yandan 33 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapmıştı. Boluğur, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi" verdiği cevapla magazin gündemine oturmuştu.

 

 

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