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Can Yaman'a şoke eden suçlama beni dövüp mekandan attırdı bomba iddia!

Yaman'ın bir gece kulübünde kendisiyle fotoğraf çektirdikten sonra video çeken bir kadın hayranını darp ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Can Yaman'a şoke eden suçlama beni dövüp mekandan attırdı bomba iddia!
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Oyuncu Can Yaman'ın bir gece kulübünde kendisiyle fotoğraf çektirdikten sonra masasına döndükten sonra video çeken bir kadın hayranını önce mekandan kovdurtmak istediği sonra da darp ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan arbede sonrası karakola giden genç kız ünlü oyuncudan şikayetçi oldu. 

Elini ensesinden atarak kendisinden uzaklaştırdı 

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, ünlü oyuncu Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan lüks bir mekana gitti. İddiaya göre aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, Yaman'ı görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Genç kadının teklifini kabul eden oyuncu, fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız oldu ve genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.

Elini tutup kıvırdı 

Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. Kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu. Bir süre sonra Gökaşan'ın masasına gelen iki görevli, genç kadını ve arkadaşlarını mekandan çıkmaları için uyardı. Genç kadın, Yaman'ın yanına giderek "Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?" diyerek sitem ederken Yaman, genç kadının elini tutup kıvırdı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Gökaşan'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak:Diğer

 

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