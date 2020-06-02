Ali Sunal kimdir bebeği Narin, Ezo Sunal'a benzerliğiyle dikkat çekti!

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'da kareografi yönetmenliği yapan Ali Sunal, 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile dünya evine girdi. Eşi ve kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sunal'a takipçilerinin ilgisi büyük oldu.

Narin halasına benzetildi

42 yaşındaki Ali Sunal, eşi ve kızının fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı. Sunal'ın "Bizim evin hanımları iyi haftalar diler" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sunal'ın takipçileri kızı Narin'i halası Ezo Sunal'a benzetti.

Ali Sunal kimdir?

Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal'dır. Aslen Malatya'lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. Ali Sunal avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018'de evlendi. Çiftin bu evlilikten Narin isimli kızları var.