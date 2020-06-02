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Şahan Gökbakar'ın koronavirüse yakalanan çalışanı işten çıkardığı iddia edildi!

Komedyen Şahan Gökbakar kardeşi Togan Gökbakar ile yönettiği Çamaşırhane film şirketinde çalışan koronavirüslü güvenlik görevlisini işten attığı iddia edildi.

Şahan Gökbakar'ın koronavirüse yakalanan çalışanı işten çıkardığı iddia edildi!
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ile kurduğu Çamaşırhane film şirketinde koronavirüslü çalışanı kovduğu iddia edildi. İddiaya göre şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D.; corona virüs olduğu gerekçesiyle işinden oldu.

'Sen koronavirüs olmuşsun' 

Günaydın'da yer alan habere göre; güvenlik görevlisi genç adam, 19 Mart'ta grip oldu. Bakırköy'deki devlet hastanesine giderek tedavi olan S.D., hastanenin iki gün rapor vermesinin ardından evinde dinlenmeye başladı. İşe geri dönen S.D., Çamaşırhane Film'den bağlı olduğu şirkete geri gönderildi. Nedenini anlayamayan genç adam şirket yetkililerinin, "Sen corona virüs olmuşsun" tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İşten de çıkarıldığını öğrenen S.D.; savcılığa başvurarak şirketin söz konusu eylemi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Mobbing yapıldığını iddia etti

33 yaşındaki S.D., özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Genç adam, 2019 yılı Ağustos ayında şirket tarafından Çamaşırhane Film'e güvenlik görevlisi olarak gönderildi. İddiaya göre; S.D., şirkette görevi harici işlerde kullanılmaya başladı. Durumu bağlı olduğu güvenlik şirketine anlatan S.D.'ye 'O zaman istifanı yaz' denilerek mobbing uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Gökbakar'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.

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