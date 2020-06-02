Alkali diyet nedir en hızlı kilo verdiren diyetlerden!

Yaz aylarının gelmesiyle kısa sürede kilo vermek isteyenler kendileri için en doğru kilo verme yöntemlerini araştırıyor. Alkali diyet de son dönemde çokça başvurulan en hızlı kilo verme yöntemlerinden biri. PH seviyesi 7'nin altında olan besinlerin tüketilmesine dayanan alkali diyet, 1 ayda 7 kilo verdirmeyi amaçlıyor. İşte alkali diyet hakkında merak edilen tüm bilgiler!

Alkali diyet nedir?

Alkali diyet, besinlerin alkali ve asidik olmasına göre gruplanmasına dayanıyor. Bu diyette aslolan beslenmede daima alkali besinleri tüketmek. Besinler vücutta metabolize edildikten sonra kalan son ürünün alkali veya asidik olmasına göre iki grupta incelenmektedir.

Bir besinin pH seviyesi 7 değerinde nötrdür, 7'nin altında olması alkali, üstünde olması ise asidik ortam yaratır. Alkali diyette, alkali oluşturan besinler arttırılıp asit oluşturan besinler kısıtlanır.

Peki alkali besinler nelerdir?

Sebzeler

Alkali sebzeleri çiğ sebzelerin tümü, yeşil salatalar, bamya, börülce, brokoli, domates, fesleğen, filizli yiyecekler, havuç, ıspanak, kabak, karnabahar, kereviz, kırmızı deniz otu, lahana, marul, maydanoz, pancar, patates, patlıcan, salatalık, sarımsak, semizotu, soğan, yeşil bezelye, yeşil fasulye, yeşil otlar ve yeşil pazı oluşturmaktadır.

Alkali meyveler

Ahududu, ananas, armut, avokado, balkabağı, böğürtlen, çilek, domates, elma, greyfurt, karpuz, kayısı, kiraz, kuru hurma, kuru incir, kuru üzüm, limon, mandalina, muz, portakal, şeftali, tropikal meyveler, üzüm.

Alkali proteinler

Badem, brezilya kestanesi, fındık, keçi peyniri, keçi sütü, kestane, soya peyniri, tofu. Diğerleri; tüm yeşillikler, zeytinyağı, arı poleni, bal, bitkisel çaylar, çiğ elma sirkesi, deniz tuzu, Hindistan cevizi, keten tohumu, kırmızı biber, köri, tarçın, meyve suları, otlar, zencefil.

Alkali diyeti listesi

Güne içerisine az bal ve limon eklenmiş alkali su ile başlayın

Sabah kahvaltısı

1 kase az yağlı yoğurt, 5-6 kaşık yulaf ezmesi, 3 adet ceviz, 1 çay kaşığı kadar toz tarçın, 3-4 tane kuru erik veya 4 adet yumurta beyazı ile yapılmış otlu omlet ve yanında 1 dilim kızarmış çavdar ekmeği

Kahvaltı ettikten sonra 1 fincan rezene çayı (Alkali su ile yapılacak)Ara öğün

1 tane armut (kabuklarıyla tüketilecek) 1 şişe içine nane yaprağı koyulmuş maden suyu

Öğle

1 kase brokoli çorbası, 1-2 dilim kızartılmış çavdar ekmeği yahut 1 kase haşlanmış esmer pirinç pilavı, az zeytinyağlı havuç salatası (yemeğe bir tatlı kaşığı tor zerdeçal ekleyin)

Ara öğün

1 adet yeşil elma ve kivi, 1 avuç çiğ badem, 1 fincan alkali su ile hazırlanmış beyaz çay

Akşam

1 porsiyon ızgara balık, buharda pişirilmiş brüksel-brokoni lahanası, limonlu ve taze kerevizli roka salatası