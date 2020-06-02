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Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını paylaştı özledim adamım!

Perihan Savaş, vefat eden eşi Yılmaz Zafer’in ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duygulandırdı.

Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını paylaştı özledim adamım!
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Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. 1995 yılınnda vefat eden eşi Yılmaz Zafer ile düğün fotoğrafını paylaşan Savaş paylaşıma, 'Özledim adamım' notunu düştü. 

''Özledim adamım'' notunu düştü 

Ünlü oyuncu Perihan Savaş’tan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Usta sanatçı Instagram sayfasından 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile düğün günü çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Pozu takipçilerinin beğenisine sunan Savaş “1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık… Çooook özledim adamım” notunu düştü.

Perihan Savaş, vefat eden eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını paylaştı özledim adamım!

Perihan Savaş kimdir? 

Asıl adı Şerife Perihan olan oyuncu, 14 Haziran 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Savaş ortaokul mezunudr. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynamıştır.1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses", "Romeo-Jüliyet", "Kibarlık Budalası" gibi birçok tiyatro oyunda yer alan Perihan Savaş 1971 yılında "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde rol almıştır. Sinema kariyerine ayn yıl başlayan Savaş, kısa sürede birçok filmde oynadığı rollerle başrol oyuncusu olmuştur. 120 civarında filmde rol alan Savaş, bir dönem de şarkıcılık yapmıştır.Sanatçı on üç yaşındayken, askeri okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, ardından 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmıştır.Yıllar sonra 1979 yılında İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştur. Bu evliliğinden Melek Zübeyde Tatlı adında kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Çift, 1982 yılında boşanmıştır.1987 yılında ise Yılmaz Zafer ile dünyaevine girmiştir. Bu evliliğinden de Savaş Zafer adında oğlu vardır. Usta oyuncu, Yılmaz Zafer'in hastalığı süresince örnek bir davranış sergilemiştir.

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