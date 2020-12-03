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Caner Cindoruk'tan olay açıklama eşini aldatan biri haklı olamaz!

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'un bir dergiye yaptığı samimi açıklamalar gündem oldu. Cindoruk, "Eşini aldatan biri haklı olamaz" diye konuştu.

Caner Cindoruk'tan olay açıklama eşini aldatan biri haklı olamaz!
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İzleyicileri ekranlara kilitleyen Sadakatsiz diziyle tüm dikkatleri üzerine çeken Caner Cindoruk, diziye ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 

"Eşini aldatan birisi haklı olamaz"

Caner Cindoruk açıklamasında “Eşini aldatan birisi haklı olamaz. Volkan gibi çok erkek var. Görünüşte iyi bir eş ve baba. Ama iki kişiyi seveceğine inanıyor. İnsanın biriyle birlikteyken başkasına aşık olması anlaşılabilir. Ama bu aşkın peşinden gidecekse diğer ilişkisini bitirmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"Volkan gibi birçok erkek var"

Cindoruk, diziyle beraber kendisine yönelen ilgiye de değindi. Ünlü oyuncu, "Televizyonda ilk kez bu kadar zaaflı birini oynamak izleyicilerde ters köşe etkisi yarattı. Volkan gibi birçok erkek var. İlginç yorumlar geliyor. Bazılarına çok gülüyorum. Oynadığım karakterin farkındalık yaratması hoşuma gidiyor.

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