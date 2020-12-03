Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır işte püf noktası!

Türk kahvesi hepinizin bildiği gibi geleneksel içeceklerimizden biridir. Hem geleneksel içeceğimiz olması hem de 40 yıllık hatırların temsilcisi olması nedeniyle kahveyi güzel yapmak önem taşıyor. Kahvenin güzelliği ve bol köpüklü olmasının belli başlı püf noktaları var. Dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri kahvenin taze kavrulmuş çekirdeklerden oluşması olmalıdır. Bunun yanı sıra kullandığınız su ve ağır ateşte pişmesi de Türk kahvesinin bol köpüklü olmasını sağlayan en önemli özelliklerindendir. Şimdi gelin nasıl yapıldığına detaylı olarak birlikte bakalım...

Hazırlanışı:

Sade kahveye şeker eklenmez. Az şekerli kahve 1 çay kaşığı şeker, Orta şekerli kahve 2 çay kaşığı şeker, çok şekerli kahve 3 çay kaşığı şeker kullanılarak yapılır. İşte bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı!

– Cezvenin içerisine her fincan kahve için; bir fincan su, 2 çay kaşığı kahve ve şeker koyun.

– İyice karıştırın, cezveyi kısık ateşe yerleştirin ve yavaşça kaynama derecesine getirin.

– Kahve ne kadar ağır yani kısık ateşte pişerse o kadar lezzeti artar.

– Kaynamaya başlayınca üstte oluşan köpüğü fincanlara dağıtın, yeniden kaynatın ve kalanı fincanlara dağıtın.

– Kahve, servis yapılırken kendine özgü Türk kahvesi fincanında servis edilir. Afiyet olsun!..