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Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşıldı sosyal medya karıştı!

Edip Akbayram'ın kızı Türkü, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda ünlü müzisyenin sevenlerini korkuttu. Herkes ünlü sanatçıya bir şey oldu sandı.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşıldı sosyal medya karıştı!
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Sevilen sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden babasıyla ilgili, "Aydınlık, dev çınarım... Güzel günler göreceğiz ve yeniden seni sevenlerle yürek yürek olacağımız konserlere gideceğiz ve ben yine bir adım arkanda her an seninle gurur duyarak sana eşlik edeceğim" mesajını paylaştı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları usta sanatçıya bir şey oldu sandı. 

SORU YAĞMURUNA TUTULDU

Bu mesaj üzerine sosyal medya kullanıcıları ve Edip Akbayram hayranları Türkü Akbayram' hem soru yağdırdı hem de tepki gösterdi.

 SEVENLERİ ÇOK KORKTU

Türkü Akbayram'ın kullandığı ifadeler üzerine, bazı kullanıcılar Edip Akbayram'a bir şey olup olmadığını sordu. Kimi kullanıcı da Türkü Akbayram'ı Türkçesi nedeniyle eleştirdi.

HAYRANLARI RAHAT BİR NEFES ALDI

Türkü Akbayram, bir kullanıcının, "Ağabeyime bir şey mi oldu?" sorusuna "Aman aman yok, sadece kabus gibi Kovid günlerinden dolayı müziğinin susması sebebi ile" yanıtı verdi. Bu cevapla Edip Akbayram'ın sevenleri de derin bir 'oh' çekti. 

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