Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in doğum gününde çekilen fotoğraflarına beğeni yağdı!

Uzun bir süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden, bunun yanı sıra bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi. Yasmin Erbil, babasıyla doğum gününde çekildiği kareyi "Çok şükür" notuyla paylaştı. Ünlü şovmen Mali'nin bu pozlarına sosyal medyadan beğeni üstüne beğeni yağdı.

AYAKTA MUTULULUK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan 63 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in doğum gününde eski eşi Nergis Kumbasar'la birlikte ayakta mutluluk pozu verdi.

MUTLULUK POZLARI VERDİLER

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil 25 yaşına bastı. Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ve eski eşi Nergis Kumbasar ile mutluluk pozları verdi.

İşte o paylaşımları...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ