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Maske kullanırken cilt sorunları nasıl önlenir uzmanlar açıklıyor!

Uzun süre takılan maske bir süre sonra ciltte kızarıklık, tahriş ve sivilcelere yol açmaktadır. Peki bu nasıl önlenir? İşte yapmanız gerekenler!

Maske kullanırken cilt sorunları nasıl önlenir uzmanlar açıklıyor!
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Maske ciltte kuruluk, kızarıklık, pullanmalar ve sivilcelerde artışa sebep olabilir. Ciltteki gözeneklerin aşırı yağ üretimine sebep olarak tıkanmasına ve sonucunda da bakteri üremesi sonucu akne hastalığına yol açar.

Kepeklenme ve döküntülere sebep oluyor 

Seboreik dermatit denilen yağlı egzama hastalığının alevlenmesine böylece yüzde 't' bölgesi dediğimiz burun kenarında ağız çevresi ve çene bölgesinde yağlı yapışkan beyaz, kirli sarı renkte kepeklenme ve döküntülere sebep olur. Aşırı ısınan cildimizde telenjiektazi denilen kılcal damar artışı, eritem dediğimiz kızarıklık ve bunu takiben iltihaplı kızarık sivilcelenmelerle seyreden rosasea hastalığı sıkça gördüğümüz bir başka cilt hastalığıdır. Yine ter bezlerinin aşırı çalışması sonucunda ter bezi tıkanıklığı oluşarak 'hidrokistoma' denilen milimetrik şeffaf berrak renkte kabarcıklar şeklinde cilt lezyonları çokça karşımıza çıkmaktadır.

Cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor 

Özellikle ağız etrafına lokalize kızarıklık ve iltihaplı sivilcelenme şeklinde gözlemlediğimiz 'perioral dermatit' denilen cilt hastalığı da bir diğer sık gördüğümüz hastalıkların içinde yer almaktadır.Maske kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta sık aralıklarla cildimizin havalanmasını sağlamak. Çünkü belli bir süreden fazla aynı maskeyi takmak hem cildimizin aşırı ısınmasına, terlemesine ve sonucunda da kurumasına sebep olarak cilt hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır.

Sigaradan uzak durun 

Maske takmanın hayati önem taşıdığı korona sürecinde tüm bu cilt hastalıklarından korunmak için bazı önlemler almak gerekir. Cilde iyi bakmak, maskenin yaratacağı olumsuzluklardan cildi koruyacaktır.En öncelikle yapılması gereken maskemizi 3-4 saat aralıklarla yenilemek, yüzümüzün terlediği durumlarda maskemizi yenilemek, yüzümüzü en az günde 3 kez cildimize uygun yüz yıkama jeli ile yıkamak, su bazlı uygun nemlendirici ile nemlendirmek, sıcak ortamlardan ve güneşten mümkün olduğunca uzak durarak, günde 1,5-2 litre su tüketerek ve C vitamini, çinko, omega 3 içeren besinler tüketerek, alkol ve sigaradan uzak durarak, bu hastalıklardan kurtulmak mümkündür.Cildimizde fark ettiğimiz herhangi olumsuz bir durumda vakit kaybetmeden dermatoloğa başvurmak ve hastalığın başlangıç döneminde tedaviye başlamak ve hekiminizin uygulamanızı önerdiği tavsiyelere uymak hastalığınızın ilerlemeden iyileşmesine olanak sağlayacaktır. Maskenin oluşturduğu dezavantajları bu şekilde avantaja çevirerek cilt sağlığımızı koruyabilir ve cilt hastalıklarından korunabiliriz.

Kaynak: Pembenar 



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