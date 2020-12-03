VJ Bülent Çarıkçı kimdir annesini kaybetti 50 yaşımda öksüz ve yetim kaldım!

Kral TV'de 14 sene boyunca VJ olarak çalışan oyuncu Bülent Çarıkçı, annesini kaybetti. Çarıkçı annesinin ardından sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"Anneciğim seni kurtaramadım affet beni"

Çakrıkçı annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu; 'Anneciğim yıllarımızı geçirdiğimiz bu evden bugün senin cenazen çıkmamalıydı. Anneciğim beni öksüz bıraktın. 50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum şu an! Yalanmaya açık, itilip kakılmaya müsait... Kimsenin sevgisi yetmeyecek. ne yapacağım ben? Anneciğim seni kurtaramadım affet beni kollarımdaydın ama dudakların mordu ve sıcaktın. Yaşatamadık seni. Kaldırıma bir çift ayakkabını koydum adet gereği... Hanemiz kapandı beni affet! Sana can veremedim!'

Bülent Çarıkçı kimdir?

Bülent Çarıkçı, 22 Şubat 1972 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. İlkokul 5. Sınıfa kadar Edirne’nin bir köyünde babaannesinin yanında büyüdükten sonra İstanbul’a anne babasının yanına gelmiştir. Babası devlet memuru idi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Bir dönem Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde kadrolu olarak tiyatro oyunlarında rol adı.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra Bizimkiler dizisi ile oyunculuğa başlayan VJ Bülent ardından “Avrupa yakası”, “Ruhsar” dizilerinde ro aldı.

1995 yılından itibaren Vj Bülent olarak 14 sene boyunca Kral Tv’de Vj olarak görev aldı. Kral Tv'de hem sunuculuk yapan hem de radyoda çalışan ve farklı tarzıyla önce çıkan Vj Bülent eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra 2009 yılında işinden kovuldu. Daha sonra Tatlıses TV’de DJ’lik yaptı.

Zerrin Özer, Fatih Ürek ve Yıldız Tilbe'nin desteği ile Adana'da, Mersin'de, Kayseri'de, Edirne'de, Afyon'da, Ankara'da, Bodrum'da ve birçok yerde sahneye çıktı.

Bülent Çarıkçı, 21 Şubat 2010 tarihinde turizmci Tülay Çarıkçı ile evlendi. 15 Haziran 2011 tarihinde boşandı.

2000 yılında Okan Bayülgen ile “Oyunbozan” filminde, 2009 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün “Güneşi gördüm” filminde küçük bir rol aldı.

2013 yılından beridir de Radyo FD'de çalışmaktadır. 2014 yılında Zerrin Özer’in “Paşa Gönlüm” adlı klibinde oynamıştır.