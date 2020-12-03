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Hamilelikte neyi ne kadar tüketmeliyiz artan iştaha dikkat!

Hormonların çok aktif olduğu hamilelik döneminde beslenme de oldukça önemlidir. Peki neyi ne kadar tüketmeliyiz? İşte dikkat edilmesi gerekenler!

Hamilelikte neyi ne kadar tüketmeliyiz artan iştaha dikkat!
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Dr.Fevzi Özgönül konu hakkında önemli bilgiler verdi.Hamilelik süreci kadınlar için özel bir dönemdir. Hormonların çok aktif olduğu ve  duygusallığın en üst seviyede yaşandığı bu dönemde beslenme de oldukça önemlidir.Peki hamilelik boyunca neyi ne kadar yemeliyiz,nasıl tüketmeliyiz? İşte tüm bu soruların  cevabını Dr.Fevzi Özgönül sizin için cevapladı.

Hamilelik boyunca, ben iki can taşıyorum bu nedenle çok yemek yemem gerekir diye düşünmeyin. Bedenimiz bize ihtiyacını iştah yolu ile gösterir. Eğer  iştahınız çok açıksa yemek miktarını artırabilirsiniz. Fakat siz bunu düşünerek belirlemeyin. İştahınız bazen az, bazen çok olabilir. Özellikle ilk 3 aydan sonra hormon baskısı ortadan kalkınca iştahınız artabilir. Ya da tatlı, hamur işi gıdaları çok tüketmeye başladığınızda, hareketsiz kalıp sindirim sisteminize destek olmadığınızda da iştahınız artabilir.

 Hamilelik boyunca bedeninizin zarar görmemesi ve bebeğin gelişimini rahat tamamlayabilmesi için bazı besin guruplarına özellikle dikkat etmeliyiz.

Kalsiyum : Bebeğin gelişiminde kalsiyumun çok büyük bir önemi vardır. Bu nedenle eğer anne yeterince kalsiyum almazsa, bebek ihtiyacını ne yapıp edip anneden karşılayacağı için; annede kemik erimesi, diş kayıpları, eklem rahatsızlıkları gibi kötü etkiler olabilir. Bunu önlemek için kalsiyumdan zengin olan yiyecekleri tüketmek gerekir.Başta, süt ve süt ürünleri, yoğurt, peynir ,balık,badem,fasulye,yeşil yapraklı sebzeler… 

Protein : Vücudumuzun yapı taşı olarak adlandırılan proteinler, hem bağışıklık sistemi için hem de  vücudumuzun yenilenmesi için gerekli olan temel besinlerin başında gelir. Bebek için de protein çok önemlidir. Bu nedenle hamile bir kadının protein ihtiyacı normal bir kadından 1/3 oranında fazladır. Kırmızı ve beyaz et, yumurta, yoğurt, peynir, bakliyatlar, ceviz fındık gibi kuruyemişler, hatta avokado , nar gibi bazı meyvelerde bile protein vardır.

Demir: Vücudumuzun ve bebeğimizin de yapılanması için demire ihtiyacı vardır. Bu nedenle özellikle hamilelik boyunca kansızlık olmaması ve rahat bir hamilelik süreci yaşayabilmek için demir bakımından zengin gıdaların da önemi vardır. Pekmez başta gelir ( özellikle karadut ve keçi boynuzu ) ,kırmızı et,balık,ıspanak,koyu yeşil yapraklı sebzeler,tahıllar,bakliyatlar, kuruyemiş ve kuru meyveler…

Vitamin:Özellikle C vitamini bu dönemde vücudumuzun en önemli  biri olan demirin, bağırsaklardan emilimini sağladığı için özel bir öneme sahiptir.Folik asit B grubu vitaminlerdendir ve özellikle hamileliğin ilk 3 ayında folik asit ihtiyacı normalin 3 katına çıkar. Folik asit bebeğin hücre gelişimi için çok önemlidir. Yeşil yapraklı sebzeler,narenciye,barbunya, brokoli,domates ve,suyu,yumurta,semziotu, fındık, pırasa,kuruyemişler,kuru kayısı ,kuru erik,yulaf ezmesi,öğütülmüş keten tohumu,bezelye elma,portakal,sebze yemekleri önemlidir.

 

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