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Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı iyi ki varsın!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü "İyi ki varsın" yorumu yaparak kutladı.

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı iyi ki varsın!
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Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Serenay Sarıkaya, sevgilisinin doğum gününü yaptığı yorumla kutlayarak sosyal medyada aşkını ilan etti.

"İyi ki varsın"

Atina tatiliyle ortaya çıkan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aynı evde karantinada olan ünlü çift, aşklarını sosyal medyaya da yansıttı. Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisinin Instagram'dan "Bugün 23 Nisan" açıklamasıyla yayınladığı paylaşımının altına "İyi ki varsın" yorumunu ekledi. Sarıkaya'nın yaptığı yorum ise binlerce beğeni aldı.

Cem Yılmaz'da geçtiğimiz ay Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altına gül emojisi koymuştu.

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