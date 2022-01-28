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Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
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Bakırköy'de yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'na teslim edildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun yarın memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi.

Bir dönem BJK yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şoförü ile birlikte yemek yerken Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken Mahmutyazıcıoğlu ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti.

 YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları buraya akın ederken, cenazesini almaya ise ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu geldi. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yarın memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi.

"MASANIN ALTINDAN ATEŞ ETTİLER"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin merak edilenleri CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı. Uludağ, "Şüpheliler geç saatte restorana girmiş. Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Bu şekilde bir kurşunla Mahmutyazıcıoğlu yaralandı. Hemen sonrasında arbede çıkınca peş peşe ateş etmişler. 4 kurşun isabet eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu maalesef hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden şoförü de yaralandı.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON SÖZLERİ

Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki son sözlerinin de "Lütfen beni kurtarın" olduğunu söyledi.

ECE ERKEN'DEN İLK SÖZLER: NASIL DAYANACAĞIM?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali yakın arkadaşı Ece Erken'in sağlık durumundan bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu söyleyen Bircan Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

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