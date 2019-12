 Ömür Gedik'ten olay Can Yaman açıklaması kadınları ayağa kaldırdı!

Ömür Gedik'in Can Yaman'ın "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" sözlerine yaptığı yorum kadınları kızdırdı.Son zamanlarda yaptığı her açıklama ve hareketle gündem olan Ömür Gedik, yine eleştiri yağmuruna tutulacağı bir açıklamada bulundu.

Ömür Gedik yaptığı açıklamayla kadınları kızdırdı

Ömür Gedik, kendisinin bu dünyadan olduğunu kanıtlamasını isteyen hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" diyen Can Yaman için "Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar bile eleştirdi Can'ı" dedi. Gedik'in dikkat çeken çıkışı birçok kadının tepkisini çekti.

''Can'a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin''

Geçtiğimiz hafta yaptığı cinsel ilişki içerikli paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çeken Ömür Gedik, gazetede yazdığı köşe yazısında Can Yaman'la alakalı şunları söyledi: "Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can. Pes yani. İşte biz buna 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' diyoruz. Can'a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin, kendini dinlesin. Kötücül yorumları da kafasına takmasın"

Eleştirilere cevap verdi

Can Yaman'ı eleştirirken bir çok kadını zan altında bırakan Ömür Gedik'e tepki mesajları yağdı. Kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olan Gedik, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak "Sevgili hemcinslerim, Can Yaman'ı hatasını bulduğu an maden bulmuşcasına, hunharca ve organize bir şekilde linç eden yazarlarla ilgili bir durum tespiti yaptığım yazımı üstüne alınması gerekenlerle kendinizi karıştırmayın." dedi.