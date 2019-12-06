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Muz kabuğunun faydaları neler bembeyaz dişlerin sırrı burada!

Muzun insan sağlığına olan faydasını artık hepimiz biliyoruz? Ya kabuğunun? Dişlerin beyazlamasına yardımcı olan muz kabuğunun işte bilinmeyen faydaları!

Muz kabuğunun faydaları neler bembeyaz dişlerin sırrı burada!
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Muzun insan sağlığına olan faydalarını artık hepimiz biliyoruz? Peki ya kabuğunun? Evet yanlış duymadınız! Muz kadar muz kabuğunun da birçok faydası bulunuyor! Peki bunlar neler? İşte dişleri beyazlatmasından tutun da kuru cildi nemlendirmesine kadar pek çok konuda fayda sağlayan muz kabuğunun bilinmeyen faydaları! 

Dişleri beyazlatıyor 

Muz kabuğunun diş beyazlatıcı   özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Muz kabuğunun diş beyazlatma özelliği var. Yapmanız gereken tek şey iç kısmını birkaç dakika boyunca dişlerinize sürtmek ve ardından suyla durulamak. Hergün yapmanız durumunda daha beyaz dişleere sahip olabileceksiniz. 

Kuru cildi nemlendiriyor!

Eğer cildiniz kuruysa cildi nemlendirebilirsiniz. İçerisinde bulundurduğu potasyum sayesinde cildinizin nem kazanmasına yardımcı olacaktır. 

Sivilce ve lekeleri yok eder 

Muz kabuğunun dişleri beyazlatmasının yanı sıra birdeyüzdeki sivilce ve lekeleri yok etmesi gii bir faydası da var. Yapmanız gereken tek şey muz kabuğu ve balı yüzünüze sürmek. Düzenli olarak uygulandığında yüzünüzdeki sivilce ve lekeleri yok ettiğini göreceksiniz. 

 

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