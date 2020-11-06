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Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddialara açıklık getirdi.

Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu!
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Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bunun özerine ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, O Ses Türkiye sunuculuğuyla ünlenen Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialar karşısında sessizliğini bozan ünlü sunucu, ''yalan ve yanlış bilgilerle gündem yaratılmasın'' diyerek haberi yapanlara sert çıktı. 

"YANLIŞ VE YALAN BİLGİLERLE GÜNDEM YARATILMASIN"

Saadet Özsırkıntı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü. Doğru... Oyununa gittim. Kendisini işim gereği tanıyordum; kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricam

İşte o paylaşım...

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