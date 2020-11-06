Kızgın yağ yanığına doğal çözüm önerileri neler çiğ patates iyi geliyor!

Kızgın yağın sıçraması ya da dökülmesi sonrasında ortaya çıkan ciddi cilt hasarlarını doğal yöntemlerle ortadan kaldırmanın yollarını sizler içn araştırdık. Peki kızgın yağ yanığına ilk müdahale nasıl yapılır? İşte doğal çözüm önerileri!

İşte kızgın yağ yanığına doğal çözüm önerileri!

Aleovera tam bir mucize!

Bir aleoverayı ortadan ikiye kesin.Yanığın olduğu bölgeye koyun ve kuruyana kadar bekletin. Ardından bölgeye zeytinyağı ile masaj yapın. Günde 4 defa yarım saat aralıklarla yaptığınızda sonuca siz bile inananamayacaksınız.

Soğan suyunu deneyin

Soğan suyu da yanığa iyi gelen doğal çözüm önerilerinden bir tanesi. Soğan suyu sayesinde su toplanmasını ve ağrınızı azaltabileceksiniz.

Çiğ patates

Yanık tedavisinde kullanılan doğal yöntemelrden bir tanesi de çiğ patates yöntemi. Yapmanız gereken tek şey çiğ patatesi rendeleyip, yanık olan bölgeye sürmek ve 15 dakika beklemek.