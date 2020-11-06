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Ter kokusu nasıl önlenir karbonat sürmeyi deneyin!

Ter kokusu doğal yöntemlerle nasıl önlenir? Ter kokusunu önlemenin yolları neler? İşte ter kokusunu doğal yöntemlerle önlemenin püf noktaları!

Ter kokusu nasıl önlenir karbonat sürmeyi deneyin!
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Ter kokusu nasıl önlenir? Ter kokusunu önlemenin püf noktaları neler? Evde uygulayacağınız basit yöntemler sayesinde ter kokusunu önleyebileceksiniz. Elmaelma.com olarak vücudun doğal bir reaksiyonu olan ter kokusundan basit yöntemlerle kurtulmanın yollarını sizler için araştırdık. 

Koltukaltına limon sürerseniz... 

Biraz limon ve su ile koltuk altındaki bakterileri yok edebilir ve kötü koku oluşumunu önleyebilirsiniz. Yarım limonun suyunu, yarım bardak suya ilave edin. Bir pamuk yardımıyla koltuk altınıza sürün. Hepsi bu kadar! Ama öncelikli olarak küçük bir bölgede limona alerjnik olup olmadığını görmenizde fayda var. Limon sitli olduğu için hasas ciltleri tahriş edebilir. 

Ter kokusu için karbonatı deneyin!

Limon ve karbonat ter kokusu için etkili bir çözümdür. İki koltuk altınıza yetecek kadar kabartma tozunu bir kabın içerisine koyun. Üzerine limonun suyunu sıkarak, karışımı hamur kıvamına getirin. Koltuk altlarınıza sürün ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Hepsi bu kadar. Koltukaltınızdaki ter kokusundan kurtulabileceksiniz. 

 Yediklerinize mutlaka dikkat edin 

Ter kokusunu belirleyen faktörlerden bir tanesi de hiç kuşkusuz tüketilen besinlerdir. Yediğiniz yemeklere mutlaka dikkat edin. Özellikle Acılı, baharatlı, soğanlı, sarımsaklı yiyecekler vücudunuzda kötü koku oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle bu tarz yiyeceklerden uzak durun. 

 

 

 

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