Didem Soydan hastaneye kaldırıldı! Sevgilisi Burak Deniz yanından ayrılmadı

Oyucu Burak Deniz'le sürpriz bir aşka yelken açan Didem Soydan, apandisit nedeniyle acile kaldırıldı. Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne giriş yapan çift, yaklaşık üç saat hastanede kaldı.

"Didem iyi, bu gece burada kalacağız"

Milliyet'te yer alan habere göre; Apandisiti şişen Soydan'a acil müdahale yapılırken, sevgilisi Burak Deniz kendisini saatlerce hastane koridorunda bekledi. Bir süre sonra tek başına çıkan ünlü oyuncu, "Didem'in durumu şu an iyi. Bu gece burada kalacağız" diyerek, hastaneye girdi.

Ünlü oyuncu geceyi hastanede sevgilisi Didem Soydan'ın yanında geçirdi.

Didem Soydan kimdir?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Boyu 1.76 cm olan Didem Soydan adından söz ettiren mankenler arasında yer alıyor. Didem Soydan, anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur.

Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı.

İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı. Didem Soydan, modellik işine girmeden önceki işinde yani Diesel mağazasında sonradan modacı olan Umut Eker ile birlikte çalışıyorlardı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.