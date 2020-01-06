Yufka mantısı nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Canınız mantı istedi ama onu yapacak zamanınız yoksa bu tarif tam size göre. Yapımı çok basit, zamanınızı almayacak lezzetiyle büyüleyen bir tat olan yufka mantısını hazırlayabilirsiniz. İşte yemeye doyamayacağınız yufka mantısı malzeme listesi ve yapılışı!

Malzemeler:

2 adetyufka

3 yemek kaşığıeritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığısüt

kıyması için:

300 gramkıyma

1 tatlı kaşığıdomates salçası

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıtoz kırmızı biber

Sosu için:

2 yemek kaşığısıvı yağ

2 yemek kaşığıbiber salçası

1 kasesarımsaklı yoğurt

Hazırlanışı:

Eritilmiş tereyağı ve sütü bir kabın içerisinde karıştırın. Yufkayı tezgaha yayın.

Tereyağlı karışımı yufkaya fırça yardımıyla sürün. Ardından yufkayı rulo şeklinde katlayın. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapın. Hazırladığınız yufkayı bıçak yardımıyla parçalara bölün. Ardından yağlı kağıt serili bir fırın tepsisinin üzerine ya da bir borcama hazırladığınız yufkaları dizin. Üzeri kızarana kadar 180 derecelik fırında kurumamasına özen göstererek 15 dakika kadar pişirin. O sırada bir tavanın içerisinde domates salçası, sıvı yağ ve kıymayı kavurun. Tuz ve karabiber ekleyerek ocaktan alın. Başka bir yerde salça ve yağı kavurun. Bir tabağın içerisine kızaran yufkaları alın. Üzerine kıymayı, kıymanın üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sosu gezdirin. Ardından servis edin. Afiyetler olsun.