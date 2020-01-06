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İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Ağızda dağılan yapısı içerisindeki akışkan çikolatasıyla enfes bir lezzet olan bomba tatlısını evde yapmaya ne dersiniz? İşte tadıyla mest eden bomba tatlısı!

İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
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Son dönemin meşhur tatlısı, İzmir'e özgü tatlılardan bomba tatlısı yoğun çikolata tadı nedeniyle oldukça seviliyor. Akışkan çikolatası ile tatlı sevenlerin dayanamadığı lezzet İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır? Daha tarifi okurken canınız çekecek. İşte İzmir bomba tatlısı tarifi...

İzmir bomba tatlısı tarifi

Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı sıvıyağ
3 kaşık yoğurt
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
5 su bardağı un 

İçi için;

1 kavanoz kakaolu fındık kreması

İzmir bomba tatlısı yapılışı:

Derin bir kapta tereyağı ile sıvıyağı koyup yoğurtla karıştırın. Ardından kabartma tozu ve unu eleyerek koyup yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp merdane ile açın. Aralarına fındık kreması sürüp hamuru kapatarak yuvarlak haline getirin. Yuvarladığınız hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşecek. Damak tadına göre sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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