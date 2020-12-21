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Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot(Ellen) Page'den ilk paylaşım!

Kanadalı ünlü oyuncu Ellen Page cinsiyet değiştirerek Elliot ismini aldığını duyurmuştu. Page'den yeni görüntüsüyle duygusal bir paylaşım geldi.

Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot(Ellen) Page'den ilk paylaşım!
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Juno filmindeki rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ellen Page artık Elliot ismini kullanıyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, trans birey olduğunu açıklamıştı.

Değişimini anlatan bir yazı kaleme aldığı bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, hayranlarını şaşırtan karar sonrası sosyal medyadan erkek haliyle fotoğrafını paylaştı.

"Sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye"

Gözlük ve şapka taktığı bir kareyi yayınlayan Elliot Page’in, yüz hatlarının daha maskülen görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Page, yayınladığı fotoğrafa, "Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye. Güvende kalın. Birbirinizin yanında olun. Eğer mümkünse ‘transanta’ ve ‘translifeline’i destekleyin. 2021’de görüşmek üzere. Elliot" notunu düştü.

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