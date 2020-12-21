search menu
search
close

Yılbaşında evde ne yapılır ilk akla gelen oyun tabiki tombala!

Koronovirüs salgını nedeniyle yeni yılı evde geçirmek zorunda olduğumuz şu dönemde evde yapılabilecek aktiviteleri sizler için derledik.

Yılbaşında evde ne yapılır ilk akla gelen oyun tabiki tombala!
-A A+

Tüm dünyayı saran koronovirüs salgını neyazık ki Türkiye'de de etkili oldu.Virüs nedeniyle gelen yasaklar yılbaşında da geçerli olacak.Yılbaşını evde geçireceğimiz bu sene, sıkılmamak için evde yapılabilecek aktivitelerin neler olduğunu sizler için derledik. Peki yılbaşında evde neler yapılır? İşte birbirinden eğlenceli aktiviteler! 

HEDİYE ÇEKİLİŞİ YAPABİLİRSİNİZ

Evde yeni yıla girerken sevdiklerinize küçük hediyeler alarak ortamı keyiflendirmeniz mümkün. Eve gelen misafirler hediye almak zorunda. Her hediyeye bir numara veriliyor. Yapılan çekilişle hangi numara çıkarsa, o hediye sizin oluyor. Ya da kalıcı olması için herkes birbirine kart hazırlayıp hatıra olarak verebilir.

KLASİK TOMBALA

“Yılbaşı eğlencesi,” denilince ilk akla gelen oyun tabii ki tombala. Oyun, İtalya’nın güneyindeki şehirlerde eldeki kazancı yükselterek hayır yapmak ya da gelir elde etme amaçlı olarak çıkmış. Sonra bir yılbaşı eğlencesi olmuş ve ne olursa olsun tüm dünyada hâlâ popülerliğini koruyor. Siz de bu sene evde tobala oynayarak eğlencenize eğlence katabilirsiniz. 

 KARAOKE

Japonya’dan tüm dünyaya yayılan bir eğlence türü olan karaoke, yılbaşı gecesi mikrofonu eline alıp, arkadaşlarıyla eğlenmek isteyenler için ideal bir seçenek. OLdukça eğlenceli bir ortam oluşturan kareoke arkadaşlarınız ve aileniz için muhteşem bir seçenek olacak. 

TABİKİ SESSİZ SİNEMA

Evde kalabalık bir grup varsa oynanabilecek en keyifli oyunlardan biri de sessiz sinema. Biraz sinema bilgisi olan herkesin rahatlıkla oynayabileceği bu aktivitede epeyce eğleneceğiniz kesin. 

TV İZLEMEK 

Yeni yıla evde girip de televizyondan uzak durmak mümkün değil. TV'da yılbaşı programlarını izleyebilir veyahutta DVD alıp, eğlenceli birkaç fil seyredebilirsiniz. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hazımsızlığın doğal ilacı burada! Hazımsızlığın doğal ilacı burada!
Organik
Vazgeçilmez tat: Piyaz tarifi Vazgeçilmez tat: Piyaz tarifi
Yemek
En Güncel Galeriler
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk var!
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk var!
Oktay Kaynarca'nın 30 yaş küçük aşkı, pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Oktay Kaynarca'nın 30 yaş küçük aşkı, pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu!Türk oyuncu zirveyi kaptırmadı
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu!Türk oyuncu zirveyi kaptırmadı
Pınar'dan 'güzelliğine güvenme diyen' takipçisine tokat gibi cevap!
Pınar'dan 'güzelliğine güvenme diyen' takipçisine tokat gibi cevap!
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Önceki Haberler
Kuru ciltler için peeling maskesi tarifleri!
Kuru ciltler için peeling maskesi tarifleri!
Kanal D'nin o dizisi final bile yapamadan ekranlara veda etti!
Kanal D'nin o dizisi final bile yapamadan ekranlara veda etti!
Murat Boz mutfakta iddialı: Bir hamur açıyorum zar gibi!
Murat Boz mutfakta iddialı: Bir hamur açıyorum zar gibi!
Kendimi olduğum gibi nasıl sevebilirim?
Kendimi olduğum gibi nasıl sevebilirim?
Dünyaca ünlü yıldız estetik yorumlarına isyan etti!Eski hali şoke etti
Dünyaca ünlü yıldız estetik yorumlarına isyan etti!Eski hali şoke etti
Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkelerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkelerini duyunca çok şaşıracaksınız!
Coronovirüs çocuklarda depresyona yol açıyor?
Coronovirüs çocuklarda depresyona yol açıyor?
Karadeniz'in enfes lezzeti: Muhlama tarifi
Karadeniz'in enfes lezzeti: Muhlama tarifi
Yorumlar