Yılbaşında evde ne yapılır ilk akla gelen oyun tabiki tombala!

Tüm dünyayı saran koronovirüs salgını neyazık ki Türkiye'de de etkili oldu.Virüs nedeniyle gelen yasaklar yılbaşında da geçerli olacak.Yılbaşını evde geçireceğimiz bu sene, sıkılmamak için evde yapılabilecek aktivitelerin neler olduğunu sizler için derledik. Peki yılbaşında evde neler yapılır? İşte birbirinden eğlenceli aktiviteler!

HEDİYE ÇEKİLİŞİ YAPABİLİRSİNİZ

Evde yeni yıla girerken sevdiklerinize küçük hediyeler alarak ortamı keyiflendirmeniz mümkün. Eve gelen misafirler hediye almak zorunda. Her hediyeye bir numara veriliyor. Yapılan çekilişle hangi numara çıkarsa, o hediye sizin oluyor. Ya da kalıcı olması için herkes birbirine kart hazırlayıp hatıra olarak verebilir.

KLASİK TOMBALA

“Yılbaşı eğlencesi,” denilince ilk akla gelen oyun tabii ki tombala. Oyun, İtalya’nın güneyindeki şehirlerde eldeki kazancı yükselterek hayır yapmak ya da gelir elde etme amaçlı olarak çıkmış. Sonra bir yılbaşı eğlencesi olmuş ve ne olursa olsun tüm dünyada hâlâ popülerliğini koruyor. Siz de bu sene evde tobala oynayarak eğlencenize eğlence katabilirsiniz.

KARAOKE

Japonya’dan tüm dünyaya yayılan bir eğlence türü olan karaoke, yılbaşı gecesi mikrofonu eline alıp, arkadaşlarıyla eğlenmek isteyenler için ideal bir seçenek. OLdukça eğlenceli bir ortam oluşturan kareoke arkadaşlarınız ve aileniz için muhteşem bir seçenek olacak.

TABİKİ SESSİZ SİNEMA

Evde kalabalık bir grup varsa oynanabilecek en keyifli oyunlardan biri de sessiz sinema. Biraz sinema bilgisi olan herkesin rahatlıkla oynayabileceği bu aktivitede epeyce eğleneceğiniz kesin.

TV İZLEMEK

Yeni yıla evde girip de televizyondan uzak durmak mümkün değil. TV'da yılbaşı programlarını izleyebilir veyahutta DVD alıp, eğlenceli birkaç fil seyredebilirsiniz.