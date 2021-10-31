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Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber!

Bir süredir lenf kanseri tedavisi gören Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy'dan güzel bir haber geldi. Aksoy, setlere dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber!
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Boğaç Aksoy, geçtiğimiz mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemoterapi tedavisi gören oyuncu, koronavirüse yakalandığı için geciken kök hücre tedavisine de başladı.

"Setlere dönmek için hazırım"

Önceki akşam sevgilisi Aleyna Peters ile hastane çıkışı ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap veren başarılı oyuncu, hayranlarını sevindiren haberi vererek şunları söyledi: "Son olarak 21 günlük bir tedavi kaldı, o da bittikten sonra kameraların karşısına çıkmak ve setlere dönmek için hazırım."

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