search menu
search
close

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman tek celsede boşandı!

'Çocuklar Duymasın' ile şöhrete kavuşan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında dünyaevine girdiği Murat Kahraman Gökalp ile tek celsede boşandı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman tek celsede boşandı!
-A A+

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterine hayat veren Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında hayatını Murat Kahraman Gökalp ile evlenmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı.

11 yıllık evlilik bitti

Sabah'ın haberine göre; iki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı. Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen Hayal Kahraman Özalp, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Kızların velayeti anneye verildi

Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü sunucu rakibi Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı! Ünlü sunucu rakibi Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı!
Magazin
Günde 2 bardaktan fazla gazlı içecek içmek öldürüyor! Günde 2 bardaktan fazla gazlı içecek içmek öldürüyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Gelin adayı Naz ne yapacağını şaşırdı! İç çamaşırıyla poz verdi!
Gelin adayı Naz ne yapacağını şaşırdı! İç çamaşırıyla poz verdi!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa öyle bir kıyafet giydi ki...
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa öyle bir kıyafet giydi ki...
Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle...
Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle...
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
Önceki Haberler
Tadıyla mest eder: Kıbrıs tatlısı
Tadıyla mest eder: Kıbrıs tatlısı
Can Yaman gönlünü ünlü sunucuya kaptırdı!
Can Yaman gönlünü ünlü sunucuya kaptırdı!
Pratik lezzet: Pırasalı frittata
Pratik lezzet: Pırasalı frittata
Aşkını ilan eden Uraz'ın eski eşinden manidar paylaşım!
Aşkını ilan eden Uraz'ın eski eşinden manidar paylaşım!
'Çekiliş' fenomenlerin başını yaktı! Hapis cezası alabilirler!
'Çekiliş' fenomenlerin başını yaktı! Hapis cezası alabilirler!
Kanye West'ten boşanacağı konuşulan Kim Kardashian'dan cesur pozlar!
Kanye West'ten boşanacağı konuşulan Kim Kardashian'dan cesur pozlar!
Kışın hasta olmamak için bu alışkanlığı kazanmak gerek!
Kışın hasta olmamak için bu alışkanlığı kazanmak gerek!
3 adımda daha canlı ve parlak görünen saçlara kavuşun!
3 adımda daha canlı ve parlak görünen saçlara kavuşun!
Yorumlar