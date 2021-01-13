Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman tek celsede boşandı!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterine hayat veren Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında hayatını Murat Kahraman Gökalp ile evlenmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı.

11 yıllık evlilik bitti

Sabah'ın haberine göre; iki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı. Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen Hayal Kahraman Özalp, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Kızların velayeti anneye verildi

Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi.