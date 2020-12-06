Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar 25 yıl sonra aynı dizide buluşuyor!

25 sene önce Yavuz Özkan'ın yazıp yönettiği ''Bir Kadının Anatomisi' filminde rol arkadaşı olan Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar, 'Yaş 19' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

'Yaş 19' dizisiyle geri dönüyorlar

Gold Film’in yapımcılığını, yönetmenliğini Ömür Atay’ın üstlendiği Sırma Yanık’ın ise senaryosunu yazdığı “Yaşı 19” dizisinin kadrosunda Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ'un yanı sıra Deniz Çakır, Fikret Kuşkan, Tolga Güleç gibi ünlü isimler yer alıyor.

Mehmet Aslantuğ kimdir?

Mehmet Aslantuğ, 25 Eylül 1961 tarihinde, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Samsun’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Samsun'da tamamlayan Mehmet Aslantuğ, Üniversite eğitimini sürdürdüğü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü oyunculuk sevdası nedeniyle bıraktı ve profesyonel olarak oyunculuk hayatına atıldı. İlk oyunculuk deneyimini Akrep Burcu filminde rol alarak yaşayan Mehmet Aslantuğ, 1992 yılında kendi yapım şirketini kurdu. 1996’da kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan’la evlendi. Mehmet Aslantuğ’un Can isimli bir oğlu bulunmaktadır.

Gecenin Kraliçesi, Racon Ailem İçin, Bir İstanbul Masalı, Ben Onu Çok Sevdim, Veda, Göç Zamanı, Canım Babam, Hanımın Çiftliği, Hırsız, İz Peşinde, Yalancı gibi bir çok projede yer alan Mehmet Aslantuğ, şimdilerde Star TV’de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Yıldırım karakterine hayat vermektedir. Mehmet Aslantuğ 1.79 metre boyunda, 76 kilo ve Terazi burcudur.

Kaynak: Hürriyet