Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı aşkını ortaya çıkardı!

Bir süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, Kapadokya'ya tatile gittiAşk iddialarını her fırsatta yalanlayan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan'ın tatil kaçamağını, Aydoğan'ın polar sweatshirt'ü ele verdi.

AYNI POLARLA POZ VERDİLER

Önce Gurur Aydoğan'ın Kapadokya'da fotoğraf paylaşmasının ardından Hilal Altınbilek de aynı polarla verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. Bu detay, çiftin takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

"YAKIN ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

Altınbilek'in tatil bitiminde dizi çekimleri için Adana'ya gittiği öğrenildi. Gurur Aydoğan geçtiğimiz günlerde aşk iddialarıyla ilgili "Hilal yakın arkadaşım, İstanbul'a geldiğinde tabii ki görüşüyoruz" yorumunu yapmıştı.