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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı!

Aşkın ilk fotoğrafı ortaya çıktı Gonca Vuslateri ile Hakan Altun'un sevgili oldukları iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte ilk fotoğraf!

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı!
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Geçtiğimiz aylarda Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı haberleri ortaya çıkan 48 yaşındaki Hakan Altun'un bu kez 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile yakınlaştığı ileri sürülmüş, bu aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftten Vuslateri geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozdu ve 'mutluyuz' açıklaması yaptı. Gonca Vuslateri-Hakan Altun aşkının ilk fotoğraflarına Magazin D ulaştı.

"Çok mutluyuz"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına açıklama yapan Gonca Vuslateri, hakkındaki aşk iddiaları için "Urla'da bir film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı

Paylaşımları olay oldu 

Aralarında 14 yaş fark olan iki ünlü ismin sosyal medya hesaplarından yaptıkları şifreli paylaşımlar aşklarını ele vermişti. Bodrum'da sık sık bir araya geldikleri söylenen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun, son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum günü kutlamasında ayrı masalarda görüntülenmişti.

İşte ilk fotoğraf... 

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