Kararmış gümüş nasıl temizlenir tuz kararmaları gideriyor!

Aldığımız gümüşler bir süre sonra ne yazık ki kararmaya başlıyor. Bu da hiç hoş olmayan bir görüntüye neden olabiliyor. Kararmaya başlayan gümüşlerinizi bir kenara itmekten vazgeçin. Size vereceğimiz önerilerle kararan gümüşlerinizi parlatabilecek, ilk günkü haline döndürebileceksiniz. Evde uygulayacağınız basit yöntemlerle gümüş eşyalarınızı ve takılarınızı pırıl pırıl yapabileceksiniz. Peki kararan gümüş nasıl temizlenir? diyorsanız bu haberimiz tam size göre. İşte gümüşleri parlatma yöntemi!

Kararan gümüşünüzün üstüne tuz dökün!

Kararan gümüş takılarınızın rengini açmak için tek yapmanız gereken derin bir kabın içine su koymak ve içine 3 yemek kaşığı tuz atmak. Bu karışımın içine gümüş takılarınızı koyun ve bir saat kadar bekletin. Gümüşler bu suyun içinden çıktığı zaman yeni gibi olacaktır.